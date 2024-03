Azmoun | la prima diagnosi | stiramento del tendine del ginocchio Quante partite può saltare

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Roma è in ansia per le condizioni di Serdar: l’attaccante iraniano si è infortunato durante l’ultima partita...

Roma, si ferma Azmoun - Infortunio per Sardar Azmoun, impegnato con l'Iran nelle gare di qualificazione al Mondiale 2026. L'attaccante giallorosso, titolare contro il Turkmenistan, ha siglato il gol del momentaneo 2-0, ma a ...adnkronos

Trigoria, Abraham continua ad allenarsi con il gruppo – FOTO - Notizia confortante per Daniele De Rossi che invece dovrà fare a meno di Azmoun per circa un mese ... gli allenamenti in vista della ripresa del campionato fissata per lunedì primo aprile a Lecce.siamolaroma

Inter, Acerbi: a breve la sentenza possibile addio - Visualizzazioni: 11 Inter: continua la polemica intorno a Francesco Acerbi dopo l’episodio successo con Juan Jesus durante Inter-Napoli. Possibile addio a fine stagione. Prosegue la vicenda Acerbi-Ju ...calciostyle