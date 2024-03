Azione | Carfagna | ' bipolarismo in crisi | terza via c' è'

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Ha ragione Massimo Gramellini sul Corriere: ilin Italia è in, c'è bisogno di spezzare la spirale distruttiva degli opposti estremismi. Una politica della serietà, della responsabilità, che si occupi di trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, non solo è possibile ma è necessaria. È la proposta di: un'alternativa repubblicana, liberale, moderata, riformista, per andare oltre il tifo da curva e tornare a occuparci di come far funzionare il Paese. Lavia c'è…”. Così sui social Mara, presidente di

Elezioni Europee, la messinese Sonia Alfano candidata con Azione di Calenda - Sonia Alfano sarà candidata con Azione alle elezioni che si terranno il prossimo giugno, per il rinnovo del Parlamento europeo. Europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2014, Sonia Alfano ...strettoweb

Verso le Europee. Sonia Alfano con Azione. I 5 Stelle candidano Antoci - Si entra nel vivo delle candidature per il rinnovo del Parlamento Europeo, le elezioni sono state fissate per l’8 e il 9 ...tp24

