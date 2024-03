Avete visto la nuova villa da sogno di P S Berlusconi e la Toffanin?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 22 marzo 2024)ladadi Pier Silvioe Silvia? Da non credere Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Secolo XIX” pare che Pier Silvioe Silviaabbiano cambiato casa. L’amministratore e vicepresidente di Mediaset e la conduttrice del programma “Verissimo” hanno lasciato il Castello Paraggi dove vivevano da un bel po’ di anni. Per andare dove? Nella loroabitazione in quel di Portofino. Per il noto quotidiano non ci sono dubbi: il trasferimento si dovrebbe verificare nelle prossime settimane. Pier Silvioe Silvia(screenshot video YouTube) Cityrumors.itNon solo: a quanto pare la ristrutturazione di ...