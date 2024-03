Ava Philippe | perché la figlia di Reese Witherspoon aveva i capelli rosa da adolescente

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ava, la24enne dell'attrice, ha ricordato un momento difficile della sua adolescenza. Lo ha fatto a partire da una ciocca diritrovata in un vecchio diario: ecco il motivo di quell'improvviso colpo di testa.

WGA 2024: Barbie, Oppenheimer, Succession e The Bear tra le nomination: ... Will Tracy; HBO - Max Serie comica Abbott Elementary, Written by Quinta Brunson, Ava Coleman, ... Philbin, Ben Philippe, Jake Schnesel, Ben Smith, Siena Streiber, Pete Swanson, Rob Turbovsky; Hulu Nuova ...

WGA Awards 2024: tutte le nomination: ... Will Tracy; HBO - Max COMEDY SERIES "Abbott Elementary," Written by Quinta Brunson, Ava Coleman, ... Philbin, Ben Philippe, Jake Schnesel, Ben Smith, Siena Streiber, Pete Swanson, Rob Turbovsky; Hulu ...