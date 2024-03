Autovelox | nuova bozza decreto | importanti novità in città

(Di venerdì 22 marzo 2024), approvata ladel: arrivanoine non solo Nella giornata di ieri, giovedì 21 marzo, in Conferenza “Stato-” è stata approvata ladel. La stessa che disciplina le modalità di collocazione e dell’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità (come previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada). Proprio sugliè stato specificato che il suo obiettivo deve essere quello di garantire un utilizzo importante ad esigenze di sicurezza della circolazione e non solo: anche alla prevenzione degli incidenti e tutela degli utenti della strada....

In testa alla classifica europea con 11.100 misuratori di velocità. I Comuni, solo nel 2022, hanno intascato 76 milioni di euro. La denuncia del Codacons: "In Francia ne esistono 4mila" (ilgiornale)

Decreto Autovelox: cosa cambia in concreto - Questione di giorni per la firma. Salvini contro "il dilagare di ztl e zone a 30 km all'ora penalizzanti per lavoratrici e lavoratori e Autovelox installati in ogni dove per fare cassa". Tutte le novi ...today

Troppe multe, cambia l'Autovelox - L'idea è quella di fare degli Autovelox uno strumento di prevenzione e sicurezza, non un collettore di tasse. Approvato in Conferenza Stato-Città la bozza del Decreto sugli Autovelox perfezionato dal ...ilgiornale

Stop agli Autovelox selvaggi - Niente controlli su strade con limiti di velocità sotto di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto dal codice. Le novità del decreto Mit. Distanze minime tra postazioni per evitare sanzioni doppie ...italiaoggi