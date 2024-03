Autovelox | approvata la bozza del decreto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 22 marzo 2024)ieri in Conferenza Stato – Città, ladel documento che disciplina sia le modalità di collocazione dei dispositivi, sia il loro uso rispetto ai limiti di velocità, in virtù di quanto previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada., approvato il testo Con il via libera della conferenza unificata – ossia il L'articolo proviene da Il Difforme.