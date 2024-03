Attenti a chi promette l' eterna giovinezza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) Trasfusioni di sangue «giovane», bombe di farmaci, crioterapia... Pur di ritardare la vecchiaia c’è chi si affida a rimedi come minimo discutibili. E di sicuro molto salati. iovani per sempre. O, come cantavano negli anni Ottanta gli Alphaville, Forever Young. Un’ambizione che ha perso la sostanza del sogno, per diventare ossessione contemporanea a base di investimenti esorbitanti e speranze tradite. In questi nostri tempi di ossimori - in cui l’età media è di 81 anni per gli uomini e 85 per le donne - non è più sufficiente arrivare alla terza età in salute, ma si punta alla perfezione estetica grazie a massicci interventi estetici e, ancora di più, a sfiorare l’eternità attraverso pratiche alimentate dalla moda (più che dalla scienza). Emblematico il caso di Bryan Johnson, 46enne miliardario americano che ha fondato nel 2022 il progetto Blueprint nella Silicon Valley per raggiungere ...