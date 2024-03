Attentato terroristico a Mosca | almeno 40 le vittime

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

È di 40 morti e oltre cento feriti il bilancio provvisorio dell'attentato avvenuto in una sala concerti di Crocus City Hall, a Mosca. Il comunicato dell'Fsb, il servizio segreto russo, non ha aggiunto altri dettagli se non che le forze speciali stanno conducendo un'operazione di ricerca nella zona sala concerti. I vigili del fuoco hanno evacuato quasi 100 persone dalla sala, ha spiegato il ministero delle Emergenze russo, aggiungendo che sono in corso le operazioni di salvataggio per quanti si sono rifugiati sul tetto dell'edificio. Secondo le prime ricostruzioni...