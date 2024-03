Attentato nella periferia di Mosca Oltre quaranta mort Tensioni Russia-Ucraina-Stati Uniti

(Di venerdì 22 marzo 2024) A seguito di un attacco terroristico al complesso Crocus,di, si conterebbero attualmente almeno 40i e più di 100 feriti. Secondo i servizi segreti, i criminali rimasti nell’edificio potrebbero avere trattenuto degli ostaggi. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale come attacco terroristico. Gli agenti di sicurezza si stavano preparando a prendere d’assalto l’edificio ma l’incendio scoppiato nell’edificio avrebbe permesso la fuga di alcuni assalitori. Al momento della sparatoriasala concerti potevano esserci fino a 6.200 persone perché quasi tutti i biglietti per il concerto della band ‘Picnic’ erano andati esauriti. Corpi riversi accanto a porte di vetro in frantumi, mentre chi riprende ripete “mio Dio”: le immagini sono state filmate dopo le 20 di ...

Attentato a Mosca e guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta. Il bilancio ufficiale: 137 morti e 180 feriti. In Francia stato di massima allerta - Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Zelensky: «Nell’ultima settimana lanciati contro di noi 190 missili e 700 bombe russe» ...corriere

Russia: Papa, vile Attentato a Mosca, azione disumana che offende Dio - Assicuro la mia preghiera "per le vittime del vile Attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca". Lo ha detto Papa Francesco, ...agenzianova

Attentato a Mosca, cosa succede ora Nathalie Tocci: «Svelata la fragilità dell’ex Kgb. Putin Cadrà per una congiura di palazzo» - Non sarà l’Isis-K o Khorasan a far cadere Putin, semmai una congiura di palazzo. Per Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto affari internazionali, la minaccia rappresentata ...ilmessaggero