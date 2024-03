Attentato nella periferia di Mosca Oltre quaranta mort Tensioni Russia-Ucraina-Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 22 marzo 2024) A seguito di un attacco terroristico al complesso Crocus,di, si conterebbero attualmente almeno 40i e più di 100 feriti. Secondo i servizi segreti, i criminali rimasti nell’edificio potrebbero avere trattenuto degli ostaggi. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale come attacco terroristico. Gli agenti di sicurezza si stavano preparando a prendere d’assalto l’edificio ma l’incendio scoppiato nell’edificio avrebbe permesso la fuga di alcuni assalitori. Al momento della sparatoriasala concerti potevano esserci fino a 6.200 persone perché quasi tutti i biglietti per il concerto della band ‘Picnic’ erano andati esauriti. Corpi riversi accanto a porte di vetro in frantumi, mentre chi riprende ripete “mio Dio”: le immagini sono state filmate dopo le 20 di ...