(Di venerdì 22 marzo 2024) Rai, Mediaset, La7 seguono tutti gli aggiornamenti dell'rivoluzionando i propri programmi previsti per la serata di venerdì 22 marzo 2024. Una tragedia ha colpito la cittadina di Krasnogorsk, vicino a, quando almeno cinque individui in mimetica hanno aperto il fuoco nella sala da concerto Crocus City Hall. Secondo le prime informazioni riportate dall'agenzia di stampa Ria Novosti, l'incidente ha causato la morte di almeno 40 persone, con numerose altre ferite riportate. L'Unione Europea ha rapidamente condannato l'attacco, dichiarando che "qualsiasi attacco contro i civili" è inaccettabile. Le autorità russe, tra cui la Guardia nazionale, sono impegnate nella caccia agli assalitori, che sembra siano riusciti a fuggire. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato rappresaglie ...

Attentato terroristico a Mosca: gli aggiornamenti in diretta