Attentato in una sala concerti a Mosca | almeno 40 morti e 100 feriti

(Di venerdì 22 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ di40e 100il bilancio di unterroristico avvenuto questo pomeriggio nellaCrocus City Hall a. Lo riferisce il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa. Secondo i servizi segreti, gliri rimasti nell’edificio potrebbero avere degli ostaggi. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale come attacco terroristico. Gli agenti di sicurezza si stanno attualmente preparando a prendere d’assalto l’edificio. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che gli aggressori, in fuga, erano diversi e che hanno sparato con mitragliatrici. Ci sono state anche delle esplosioni nell’edificio, dove si è propagato un incendio. “L’Ucraina certamente non ha nulla a che ...

Russia: Salvini, solidarietà mia e della Lega a popolo russo per sconvolgente Attentato - "Solidarietà mia e della Lega al popolo russo per lo sconvolgente Attentato di oggi". Lo scrive su X (ex Twitter) in merito alla ...agenzianova