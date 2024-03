Attentato dell’Isis a Mosca | spari ed esplosioni in una sala concerto | almeno 40 morti Terroristi in fuga

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 22 marzo 2024)40 persone sono morte e un altro centinaio sono rimaste ferite in unco sferrato in unadiintorno alle 19 italiane di oggi, venerdì 22 marzo 2024. L’Isis ha rivendicato l’attacco. Cinque uomini in mimetica hanno aperto il fuoco sulla folla all’interno del Crocus City Hall, nella periferia della capitale russa. Si sono registrate anche delleche hanno provocato un vasto incendio all’interno della struttura. Il tetto dellaè crollato e un’auto imbottita di esplosivo è stata trovata nel parcheggio del centro. La Guardia nazionale russa ha riferito che il commando diri è in. La portavoce del ministero degli Esteri ...