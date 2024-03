Attentato a Mosca | Washington | “Kiev non è coinvolta” Cremlino | “Se avete informazioni condividetele”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 - Appena è stato chiaro che era in corso un attacco terroristico a, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, su Telegram ha invitato gli Stati Uniti, se hannoin merito, di condividerle con il. "Quali ragioni hanno i funzionari diper dire che qualcuno non è coinvolto nella tragedia? Se gli Stati Uniti hanno o avevano dati affidabili al riguardo, questi dati devono essere immediatamente condivisi con la parte russa". La Zakharova si riferiva alla dichiarazione della Casa Bianca sul non coinvolgimento dell'Ucraina nell'attacco terroristico al Crocus City Hall di("Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a" ha detto il portavoce del ...