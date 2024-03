Attentato a Mosca | uomini irrompono in teatro e sparano | bilancio terrificante VIDEO

È di almeno 12 morti e 35 feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a ... (liberoquotidiano)

Attentato Mosca nella sala da concerto Crocus City Hall: almeno 12 morti e 35 feriti. A fare fuoco tre uomini in mimetica. Inviate le teste di cuio - Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall dove è avvenuto l'attacco armato. Lo ...ilgazzettino

