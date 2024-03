Attentato a Mosca | spari sulla folla durante un concerto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Almeno quattro persone vestite in mimetica si sono rese protagoniste di una sparatoria nella salaCrocus City Hall a Krasnogorsk, una cittadina vicino a. A darne notizia è Ria Novosti, secondo cui nell’edificio è scoppiato poi un incendio. Secondo le prime informazioni sarebbero 40 le persone uccise e molte altre quelle rimaste ferite. ??? Attenzione. Esplosioni udite al Crocus City Hall di #. Si parla di una sparatoria con morti e feriti. Il Blog apre la diretta. pic.twitter.com/4jZXE55ZQo — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) March 22, 2024 Tweets by nexta tv Alcuni immagini postate sui social ritraggono i quattro uomini sparare a sangue freddo su alcune persone che cercavano di ripararsi in un angolo poco fuori dall’ingresso della struttura. In un altro video, rilanciato da Novaya Gazeta, si vedono decine di ...