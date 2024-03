Attentato a Mosca | sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall | almeno 12 morti e 35 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)datre persone in mimetica hanno aperto il fuoco., scrivono i media russi,12 persone sono state uccise e 35 ferite. Secondo le prime informazioni, nell’edificio è scoppiato anche un incendio. E’ in corso un’evacuazione, riporta la Tass. L’agenzia di stampa russa scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare il rogo” che è ancora in corso. Laè la più grandedi concerti a ...