Attentato a Mosca | sparatoria in una sala da concerto | «Almeno 40 morti uccisi a sangue freddo e 100 feriti» Crollato il tetto dell’edificio Usa | «Non c’entra Kiev»

Russia, Attentato in una sala concerto a Mosca: almeno 40 morti e 100 feriti. Il tetto dell’edificio è in fiamme| VIDEO - Situazione caotica e di estremo pericolo oggi 22 marzo a Mosca. Una sala concerto della capitale russa è rimasta coinvolta in un Attentato portato avanti da alcuni uomini in mimetica e con armi ...tag24

Terribile Attentato, decine tra morti e feriti - Secondo i media, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ferite, riferisce Baza rilanciato da diversi media russi tra cui Novaya Gazeta e Moscow Times. E’ in corso un’evacuazione dell’edificio, ...zoom24

Un nuovo video mostra gli assalitori armati all'interno del teatro Crocus di Mosca - Tutti gli eventi pubblici, sportivi e culturali sono stati annullati per il weekend a Mosca, dopo l'attacco armato alla sala da concerti Crocus. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa, ...rainews