Attentato a Mosca | le reazioni europee | orrore e prudenza nelle cancellerie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Il Consiglio Europeo era finito da qualche ora quando le notizie dell’attacco terroristico asono arrivate. Le primesono state improntate all’per la carneficina ma anche alla. Allo stato, dicono fonti della commissione, non ci sono elementi che fanno ipotizzare un ruolo dell’Ucraina nell’. E lo stesso dicestesse ore la Casa Bianca. Certo l’attacco fa passare in secondo piano un Consiglio Europeo che è stato come la montagna che ha prodotto il topolino. A parole l’Europa a 27 si erge più che mai a difesa della democrazia e dei diritti umani. Linea ferma controe a fianco di Kiev, forte appello alla tregua e allo ...

almeno 40 persone sono morte e un altro centinaio sono rimaste ferite in un Attentato Terroristi co sferrato in una sala concerto di Mosca intorno alle 19 italiane di oggi, venerdì 22 marzo 2024. ... (tpi)

Attentato a Mosca, cosa succede ora Margelletti: «Putin ne approfitterà per aumentare ancora il livello di repressione» - «Scopriranno chi ha compiuto l’Attentato, li andranno a stanare nel loro covo e non ci saranno superstiti. Allora potremmo cominciare a capire»: Andrea Margelletti, presidente ...ilmessaggero

Mosca, strage all'auditorium. L'Isis rivendica l'Attentato, assalitori in fuga - L’attacco nella sala da concerti Crocus City Hall, a nordovest di Mosca, che ha provocato almeno 40 morti e oltre 100 feriti è stato ...iltempo

