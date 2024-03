Attentato a Mosca | in fiamme il tetto dell’auditorium Crocus City Hall | le immagini girate da un automobilista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo gli spari all'interno della sala concerti didove diversi uomini armati hanno ucciso diverse persone, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza russi, dentro l'auditorium c'è stata anche un'esplosione. Ildell'edificio, come si vede in diversi video pubblicati sui social dagli automobilisti fuori dall'edificio, è ine secondo i media locali rischia di crollare. L'attacco è avvenuto prima dell'inizio di un concerto del gruppo Picnic: all'interno della sala potevano esserci fino a 6200 persone perché quasi tutti i biglietti per il concerto della band 'Picnic' erano andati esauriti. In totale, la capacità massima della sala delè di oltre 9.500 persone, riferiscono i media russi.