Attentato a Mosca | il Cremlino | “E’ terrorismo | il mondo condanni” Usa | “Orribile Al momento nessun indizio su Kiev”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di“un sanguinoso attacco terroristico“, riporta l’agenzia russa Tass. L’intera comunità internazionale deve condannare “l’attacco terroristico”, afferma il ministero. E una prima, significativa, dichiarazione arriva da Washington. “Gli americani arestino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti”, raccomanda il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo “orribili” le immagini dell’accaduto e assicurando che “i nostri pensieri sono per le vittime. Non c’è alcun segno aldel coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a”, agginge. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.