Attentato a Mosca | commando spara al concerto | vittime | bombe e teatro in fiamme | VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unarmatoin una sala da concerti a. Sarebbe di almeno 12 morti e 35 feriti il bilancio di unatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti della capitale russa, dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato are. Lo riferiscono media locali. L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. ???? The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta tv) March 22, 2024 L'agenzia Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche "lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio" che è ancora in corso. Al momento dell'attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone, molte ...