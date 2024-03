Attentato a Mosca | C' è un fermato Kiev respinge le accuse | dietro c' è Putin

In un tragico episodio che ha scosso la comunità internazionale, tre uomini in mimetica hanno seminato il terrore presso il Crocus City Hall, una nota sala concerti situata nelle vicinanze di Mosca . ... (thesocialpost)

Sarebbero almeno 50 le persone che sono morte e un centinaio quelle rimaste ferite in un attentato ancora in corso in un centro commerciale e in una sala da concerto a Mosca. Sarebbero circa 200 le ... (ilgiornaleditalia)