Attacco terroristico a Mosca | decine di morti e feriti

Russia, attentato in una sala concerto a Mosca: almeno 40 morti e 100 feriti. Il tetto dell’edificio è in fiamme| VIDEO - Situazione caotica e di estremo pericolo oggi 22 marzo a Mosca. Una sala concerto della capitale russa è rimasta coinvolta in un attentato portato avanti da alcuni uomini in mimetica e con armi ...tag24

007 Kiev, Attacco a Mosca provocazione deliberata di Putin - La direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina afferma che l'Attacco terroristico a Mosca è "una provocazione deliberata da parte del regime di Putin". Lo afferma il ...ansa

Attentato Mosca, l'ambasciata USA avvisava già 2 settimane fa: "Ci sarà un Attacco imminente" - Due settimane fa, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca aveva raccomandato a tutti i cittadini americani in Russia di evitare luoghi affollati.la7