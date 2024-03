Attacco missilistico | pericolo estremo | Zaporizhzhia | le ore peggiori dell' incubo nucleare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Torna l'alla centraledi, la più grande d'Europa, centro nevralgicoa fornitura energetica in Ucraina: è infatti sull'orlo del blackout. Durante unrusso nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato'Ucraina è stata disconnessa. La notizia è stata confermata e rilanciata dalla società per l'energia atomica di Kiev Energoatom, citata dai media ucraini. "Una situazione del genere è estremamentesa e minaccia una situazione di emergenza. Se l'ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout", ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom. Ora