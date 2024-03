ATP Miami | Sinner e Alcaraz rivivono lo scambio del 2023 Lo spagnolo | “E’ stato frustrante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non ci sono dubbi che lodell’anno scorso atra Jannike Carlossia rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati. Una serie di prodezze da parte dell’uno e dell’altro, con lofinito due volte a terra nel tentativo di far proprio il punto, costretto però alla resa sul passante strepitoso dell’italiano con il rovescio incrociato. Ne hanno parlato i diretti interessati in un simpatico intervento su Tennis Tv, in cuisi è premolto più al racconto di quanto accaduto, descrivendo i punti con grande precisione, mentre loha fatto un po’ un’analisi di quello, dandoci un connotato molto personale. “Quando Jannik gioca così è davvero molto molto difficile batterlo. Io ...