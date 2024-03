ATP Miami | Lorenzo Sonego brilla per un set ma si spegne alla distanza | Daniel Evans passa al terzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si. Il tennista piemontese si arrende al primo turno del Masters1000 dial cospetto di, giocatore sempre ostico da affrontare: il punteggio finale è di 1-6 6-3 6-3, con l’azzurro che non ha saputo sfruttare una prima mezz’ora in cui gli riusciva praticamente tutto. Per il britannico c’è la testa di serie numero 31 Christopher Eubanks al secondo turno. I primi giochi sembrano lasciar presagire una partita equilibrata, conche deve subito annullare una pbreak trovando l’aiuto di san servizio. E invece, senza quasi colpo ferire,inizia a dominare il campo: strappa il servizio aduna prima volta con quattro ...

15-0 Prima vincente slice del britannico. 3-2 Lungo l'approccio in back di Evans. Siamo ancora li nel 3°! 40-30 Splendido strettino di Sonego! 30-30 Si ...

A-40 Servizio e dritto! 40-40 Aggressivo Evans con il dritto, dritto di Sonego in corridoio. Seconda 40-30 Lungo il pallonetto. Altra smorzata, ci sta far ...

40-30 Seconda al corpo vincente. Servirà Evans a breve per il match, con palle nuove. 40-15 Prima vincente. 30-15 Ennesima palla corta vincente ...

