Atp Miami | la pioggia tormenta il programma | stop al derby Sinner-Vavassori

(Di venerdì 22 marzo 2024) E' la pioggia la grande protagonista della terza giornata del Miami Open. Piove da diverse ore e il programma continua a slittare. Nessun tennista fino a metà pomeriggio era sceso in campo neanche per svolgere allenamenti, compreso Jannik Sinner che aveva programmato una seduta prima dell'esordio con Andrea Vavassori, secondo match in programma oggi sullo Stadium.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 La novità è che ha smesso di piovere, ma prima di avviare gli incontri servirà tempo, in riferimento all’asciugatura dei campi . Da capire poi se si ... (oasport)

Tennis, la pioggia tormenta Miami: stop a Sinner-Vavassori - E' la pioggia la grande protagonista della terza giornata del Miami Open. Piove da diverse ore e il programma continua a slittare. Nessun tennista fino a meta' pomeriggio era sceso in campo neanche pe ...napolimagazine

La pioggia tormenta Miami, stop a Sinner-Vavassori - Come a Indian Wells, il torneo di Miami è sprovvisto di un centrale con copertura ... non è possibile costruire un tetto retraibile al di sopra. Intanto l'Atp ha pubblicato il calendario provvisorio ...ansa

ATP/WTA Miami, il programma di venerdì 22 “corretto” dalla pioggia: non prima delle 21.30, Sinner-Vavassori resta il secondo match sul Centrale - Tutto rimandato a non prima delle 21.30 italiane mentre la pioggia continua a cadere. Cancellati i doppi, un singolare in meno per campo ...ubitennis