ATP Miami | la pioggia cambia il programma in Florida | la nuova organizzazione degli incontri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Piove ain queste ore e i match inquest’oggi, validi per il secondo turno del Masters1000, non possono tenersi per via di impianti outdoor privi della copertura. Tanti tennisti italiani avrebbero dovuto disputare il loro incontro e quindi ora che succede? La perturbazione dovrebbe protrarsi lungamente e quindi lo schedule è soggetto a variazioni. L’, comunque, ha fornito un update. Come detto in casa Italia i giocatori coinvolti sono Jannik Sinner, Andrea Vavassori, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Sinner e Vavassori hanno, come daoriginario, il secondo incontro sul Centrale, preceduto da Gauff-Podoroska (inizio indicativo alle 20.30 italiane). Arnaldi, invece, è sul campo 5 e seguirà la sfida tra Ugo Humbert e Botic van de Zandschulp. In questo ...