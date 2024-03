Atletica | Folorunso e gli Europei di Roma | “Bello gareggiare in casa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ayomide, 27enne ostacolista italiana, non vede l’ora dial Foro Italico. È la primatista azzurra dei 400 ostacoli, ha stabilito i record nazionali anche con la 4×400 outdoor e indoor, e ha guidato da capitana la nazionale ai Mondiali indoor di Glasgow. Adesso spera di lasciare il segno ai prossimi CampionatidiLeggera diin programma dal 7 al 12 giugno 2024: “Sarà bellissimo correre in, in uno stadio cosìcome l’Olimpico. Già il Golden Gala è un appuntamento importantissimo per amici, familiari e tutti gli appassionati, figuriamoci gli. L’atmosfera magica che troveremo ci spingerà a dare il massimo e ci darà l’opportunità di testarci a livello internazionale. Sarà un sogno”. Originaria ...