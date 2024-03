Atletica | chi sta correndo più veloce sui 100 metri? In attesa di Marcell Jacobs e del primo sub 10 secondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) La stagione all’aperto è appena incominciata, ma si sono già mossi i primi passi sui 100. Il grande big sceso già in pista in questa prima parte della bella stagione è stato lo statunitense Fred Kerley. Il Campione del Mondo 2022, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle del nostro, si è espresso in 10.03 a Coral Gables (Florida, USA), sfruttando un vento favorevole pari a 1,9 m/s. Una brezza alle spalle ai limiti del consentito dal regolamento, ma che non gli ha permesso di sfondare il muro dei 10. Si attende ancora il prim sub 10” dell’annata agonistica, intanto quella siglata il 16 marzo è la miglior prestazione mondiale stagionale, a precededere l’olandese Taymir Burnet (10.09 il 14 febbraio a Potcheftsroom, Sudafrica) e l’altro statunitense Kalen Walker (10.09 il 16 ...