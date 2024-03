Atletica | Ayomide Folorunso | “Sarà bellissimo gareggiare agli Europei a Roma Punto a migliorarmi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Stagione ricca di appuntamenti per l’internazionale. L’Italia, in netta crescita di squadra, è pronta a lanciarsi verso una super estate che vede prima glidie poi le Olimpiadi di Parigi. Tra le protagoniste attese c’è ovviamente anche, ventisettenne primatista italiana dei 400 ostacoli. Si giocherà sicuramente le sue possibilità: “correre in casa, in uno stadio così bello come l’Olimpico. Già il Golden Gala è un appuntamento importantissimo per amici, familiari e tutti gli appassionati, figuriamoci gli”. E ancora: “L’atmosfera magica che troveremo ci spingerà a dare il massimo e ci darà l’opportunità di testarci a livello internazionale.un sogno”. A cosa punta Ayo: ...