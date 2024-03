Atalanta | un’arma in più per lo sprint El Bilal Touré scalda i motori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bergamo, 22 marzo 2024 – Attenzione a El, possibile arma offensiva in più per l’in questo rush finale primaverile. Dalla ripresa del campionato, da sabato 30 marzo, la Dea in appena otto settimane, in 56 giorni, giocherà da un minimo di 14 partite, una ogni quattro giorni, che potrebbero diventare persino 18 se dovesse approdare alle finali di Coppa Italia e di Europa League. Per questo Gian Piero Gasperini ha dato spazio e ha rilanciato alcuni giocatori fuori dalla rotazioni: dal secondo portiere Musso al capitano Toloi, dall’esterno Bakker allo stesso Tourè. Stagione tormentata L’acquisto più oneroso della storia nerazzurra, prelevato a fine luglio per 28 milioni più 3 di bonus dall’Almeria, fermo di fatto per oltre nove mesi a causa di due infortuni muscolari diversi, uno subito a marzo in Spagna e l’altro il ...