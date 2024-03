Atalanta | noie muscolari per De Ketelaere con il Belgio

(Di venerdì 22 marzo 2024) La pausa delle nazionali non porta buone notizie all’. Come riportato dalla nazionale belga in un comunicato, Charles Deha infatti accusato in allenamento delle, in particolare un risentimento agli adduttori che lo costringerà a saltare l’amichevole dei “Diavoli Rossi” con l’Irlanda, in programma domani alle ore 18:00. Denon è partito con la squadra alla volta di Dublino, tuttavia al momento non lascerà il gruppo di Domenico Tedesco. Il trequartista sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore al fine di valutare l’entità del problema, che se dovesse rivelarsi lieve lo renderebbe convocabile per la partita di martedì contro l’Inghilterra. C’è comunque ansia a Bergamo per le condizioni del belga. Il 23enne nativo di Brugge è letteralmente esploso alla ...

Calcio: Atalanta; De Ketelaere infortunato in ritiro Belgio - (ANSA) - BERGAMO, 22 MAR - L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere ha un risentimento muscolare agli adduttori e salterà l'amichevole di domani del Belgio in Irlanda. Come comunicato dalla ...corrieredellosport

Fiorentina, Kouame si avvicina al rientro. Il punto dopo la malaria contratta in Coppa d'Africa - Mentre Arthur e Nico Gonzalez saranno monitorati dallo staff medico della Fiorentina in vista di giovedì, quando i viola scenderanno in campo per.tuttomercatoweb

JUVENTUS - I convocati di Allegri per l’Atalanta, tornano McKennie e Kean - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di campionato di quest’oggi con l’ Atalanta, in programma all’Allianz Stadium alle ore 18. Buone ...napolimagazine