Atalanta | dal Belgio allarme De Ketelaere | infortunio in nazionale | condizioni da valutare

(Di venerdì 22 marzo 2024) Suona un piccolo campanello d’in casadurante la pausa per le nazionali. Dalsi registra infatti undi natura muscolare per Charles De. Il numero 17 nerazzurro non ha viaggiato con i suoi compagni alla volta dell’Irlanda, dove sabato i Red Devils sfideranno i padroni di casa all’Aviva Stadium di Dublino (stesso stadio che ospiterà la finale di Europa League). A fermare il classe 2001 è stato un risentimento agli adduttori accusato in allenamento: nei giorni scorsi si era allenato regolarmente insieme ai compagni. Per il momento non è previsto che Derientri a Bergamo e dovrebbe rimanere nel ritiro del: l’entità dell’sarà valutata nei prossimi giorni. La...

Vittoria con il minino sforzo della Roma nella sfida delle 18:00 valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico è andata in scena la partita contro il Sassuolo e la prestazione ... (calcioweb.eu)

DE KETELAERE, Problemi all'adduttore, salta Belgio-Irlanda - Problemi per Charles De Ketelaere. Come si apprende da TMW, il trequartista dell'Atalanta salterà l'amichevole del Belgio di domani contro l'Irlanda. Come comunicato ...firenzeviola

ULTIM'ORA - Atalanta, De Ketelaere in dubbio per il Napoli! Problema in nazionale - Possibile problema muscolare per Charles De Ketelaere con la nazionale belga. L'attaccante dell'Atalanta, secondo le ultime raccolte, salterà l'amichevole di domani ...tuttonapoli

Stop De Ketelaere: infortunio con il Belgio, c’è il comunicato - Possibile problema in casa Atalanta. Si è fermato infatti Charles De Ketelaere, vittima di un problema fisico nel corso del ritiro con il suo Belgio. Come segnalato ufficialmente dalla federazione bel ...calcioatalanta