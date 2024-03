Astra Nuoto Roma-Posillipo | Mattiello | “Non potremo sbagliare nulla”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo impegno per il Circolo Nauticoche affronta domani, nella gara valevole per la quarta giornata del Round Retrocessione del Campionato di Serie A1, l’. Il match si disputerà al Centro Federale di Ostia con inizio fissato alle ore 16,00. Dopo il prezioso successo ottenuto nell’ultima sfida contro laVis Nova, la formazione di Mister Pino Porzio è attesa da un altro fondamentale scontro diretto per il prosieguo della stagione. Ilinfatti, con una partita in meno, occupa la seconda posizione in classifica nel girone, a 3 punti dallo Sporting Club Quinto e con due punti di vantaggio proprio sull’. La squadra laziale, nelle tre partite disputate nel ...