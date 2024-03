Assessore Terzi | La nascita di Diabolik è legata a filo doppio alla storia di Ferrovie Nord

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Queste iniziative rappresentano un'occasione per celebrare il mito di, un personaggio iconico la cuidi. L'idea dell'editrice Angela Giussani era infatti quella di creare un fumetto per intrattenere i viaggiatori che dalle città e dai paesi della Lombardia arrivavano a Milano a bordo dei convogli. Come Regione Lombardia il nostro impegno costante è quello di rendere sempre più efficiente il sistema ferroviario locale attraverso un continuo miglioramento del sistema infrastrutturale e la fornitura di convogli moderni e sostenibili. Il tutto con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini". Lo ha detto l'...