Assange potrebbe essere rilasciato | possibile patteggiamento con gli Usa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 22 marzo 2024) Juliantornare libero in base a una trattativa, che sarebbe in corso da tempo, fra i suoi legali e l’Amministrazione Biden degli Stati Uniti. Secondo un articolo del Wall Street Journal – che cita come fonti “persone a conoscenza della vicenda”, incluso uno degli avvocati di– il dipartimento di Giustizia americano sta valutando la possibilità di consentire al giornalista di dichiararsi colpevole di reati minori. Ciò rispetto ai reati penali gravissimi di cui lo accusano gli Usa, ovvero spionaggio e divulgazione di segreti militari di Stato. Sarebbe questo un modo per consentire unche porti al rilascio del fondatore di Wikileaks dal carcere di Londra dove è detenuto dal 2019. Il Wall Street Journal afferma che gli avvocati dihanno avuto discussioni ...