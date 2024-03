Assalto alla Cgil | “manifesta incitazione e manifesta approvazione” da parte di Fiore | Castellino e Aronica

(Di venerdì 22 marzo 2024) “” dadi Roberto, Giulianoe Luigi, “a fronte di un sicuro potere di controllo degli eventi”. Così i giudici della I sezione collegiale di Roma descrivono i comportamenti dei leader di Forza Nuova e dell’ex Nar, nelle motivazioni della sentenza di primo grado del processo per l’sede dellaavvenuto il 9 ottobre del 2021. Nel procedimento sono condannate complessivamente sette persone. I giudici hanno condannatoa 8 anni e 7 mesi,a 8 anni e mezzo, Salvatore Lubrano, a 8 anni e due mesi, come Luca ...

Cassolnovo (Pavia), 18 marzo 2024 - Un colpo fotocopia, del tutto simile, sia per l’obiettivo che per le modalità, a quello messo a segno solo una settimana fa a Casorate Primo. Era circa l'1.30 di ... (ilgiorno)

L’Italia attende la squadra per cui tifare nella Super Final di Champions League maschile. Civitanova e Trento si giocano tutto in una notte con l’Itas che parte dal 3-1 dell’andata e la Lube che ... (oasport)

Bernareggio: Assalto alla cassa continua del super, ma il colpo del secolo finisce con la fuga a piedi - È sembrato il colpo del secolo, ma l'Assalto alla cassa comtinua di un supermercato di Bernareggio è finito con un nulla di fatto.ilcittadinomb

LIVE F1, GP Australia 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari all’Assalto della Red Bull! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il sabato a Melbourne in tv/streaming - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle q ...oasport

Rapina al centro analisi Pavanello a Padova, i banditi avevano l’accento veneto - Al setaccio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: il bottino è stato di 1.300 euro ...mattinopadova.gelocal