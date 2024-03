Aspettando la Pasqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarà il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori a presiedere in Cattedrale tutte le celebrazioni della Settimana Santa che culmineranno nella solennità della. Il primo momento dopodomani, Domenica delle Palme, con inizio alle 10,15 nel battistero di San Giovanni la benedizione dei rami d’ulivo e la processione fino in Duomo, dove sarà celebrata la solenne liturgia, che dà inizio alla Settimana Santa. E come ogni anno, al termine del cammino quaresimale, don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio diocesano dei problemi sociali e del lavoro, invita i cattolici impegnati in ambito sociale, politico, nell’amministrazione pubblica e nell’economia, a partecipare alla messa, presieduta sempre dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, martedì prossimo, alle 18,30, in San Salvadore in Arcivescovado. Il Giovedì Santo si apre come da tradizione con la benedizione ...