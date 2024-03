Asllani sfida Sanchez | le formazioni ufficiali del test Albania-Cile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024)da compagni all’Inter ad avversari nell’amichevole. Entrambi figurano nelledi Sylvinho e Gareca. La partita si giocherà alle 20.45 allo stadio Tardini di Parma.? LE(4-3-3): Strakosha; Mitaj, Gjimshiti, Mihaj, Hysaj; Ramadani,, Bajrami; Seferi, Asani, Manaj. All.: Sylvinho.(4-2-3-1): Bravo; Isla, Lichnovsky, Díaz, Suazo; Echeverría, Núñez; Osorio, Sánchez, Dávila; Vargas. All.: Gareca. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...