Asili nido | open day per conoscere le strutture e iscrizioni aperte

(Di venerdì 22 marzo 2024)dal 2 al 30 aprile per nidi d’infanzia pubblici e convenzionati del territorio di Fucecchio per l’anno educativo 2024-2025. Potranno essere iscritti tutti i bambini nati da gennaio 2022 a febbraio 2024 attraverso l’apposita domanda online. ll Comune di Fucecchio, inoltre, promuove inoltre degliday per faralle famiglie la proposta educativa presente sul territorio. Inoltre, sempre sul sito, sono presenti i video-presentazione di tutte le. Per assistenza sulla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al servizio politiche educative e scuola (0571 268404-401)."I servizi educativi della prima infanzia – dice la vicesindaca Emma Donnini – sono un sostegno alla genitorialità e al pieno riconoscimento dei diritti delle bambine e dei bambini di crescere ...

Per i genitori italiani, trovare un posto all’asilo nido non è facile. Per quelli lombardi è ancora più difficile. Nella regione ci sono appena 31 posti ogni 100 bambini da zero a due anni. Anche ... (ilgiorno)

Bergamo . L’INPS ha attivato le procedure per le domanda del Bonus statale 2024 per gli asili nido , cioè l’assegno mensile per coprire le spese delle rette in strutture sia pubbliche che private ... (bergamonews)

CGIL BERGAMO. Amboni: «Il problema principale è l’insufficienza di posti . In Lombardia per ogni 100 bambini di 0-2 anni ci sono solo 31,3 posti . Sono 43,7 in Umbria, 41,6 in Emilia Romagna, 41,1 ... (ecodibergamo)

