Ascoli in piena corsa salvezza Occhio ai risultati delle avversarie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’sfrutta la sosta per gli impegninazionali per affilare le armi in vista della ripresa del campionato. A partire dalla delicatissima sfida di La Spezia (lunedì di Pasquetta primo aprile alle 15) ogni singola gara rivestirà un peso fondamentale per gli uomini di Carrera che cercheranno di risalire la classifica verso la sperata. Attualmente i bianconeri non sono ancora tornati ad essere completamente padroni del proprio destino e per farlo dovranno provare a portare via il bottino pieno dalla tana dei liguri, staccando proprio una diretta concorrente. Un esito del genere inoltre consentirebbe anche di annullare il momentaneo vantaggio nelle mani della squadra guidata da D’Angelo che proprio in occasione del match d’andata riuscì ad imporsi al Del Duca per 2-1. Oltre a non poter permettersi altri passi falsi ...