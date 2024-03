Arrivano 4mila assunzioni a Roma | ecco il piano di nuovi ingressi del Campidoglio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un aumento dellee, di pari passo, un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti capitolini. Ilprova a rafforzare il personale in servizio per il Comune attraverso ilintegrato di attività e organizzazione (Piao), approvato dalla Giunta. Solamente nel 2024 arriveranno 1.200, per un totale dida qui al 2026. Ildefinisce anche il progetto triennale di fabbisogno del personale, oltre che gli obiettivi di performance da raggiungere. E, per evitare la fuga dei dipendenti capitolini, si punta anche a regolamentare lo smart working garantendo maggiore uniformità e flessibilità. Le cifre dellePer il 2024 vengono sbloccate 1.176 ...

Al Comune Arrivano 1200 nuovi dipendenti. Ma uffici e comandi dei vigili restano in affanno - L’appello del Campidoglio al governo affinché accordi le risorse e le deroghe necessarie per altri tremila ingressi. La Uil Fpl: “Senza piano straordinario a rischio tenuta sevizi” ...romatoday

Assunzioni a Roma, dai prof ai vigili urbani: varato il piano. Quattromila nuovi posti di lavoro in tre anni - Via libera a quasi 1.200 assunzioni per il 2024 e un piano complessivo di 4mila nuovi ingressi da qui al 2026: è l’effetto del Piano integrato di attività e organizzazione ...ilmessaggero