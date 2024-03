Arrestato in Germania un italiano latitante per violenza sessuale su minorenne

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’uomo, trentenne, deve scontare una condanna a sei anni di carcere per abusi su una minore Un uomo di 30 anni originario della Calabria è statoa Wolfenbuttel, in, dalla polizia tedesca su indicazione dei carabinieri. L’uomo era ricercato da tempo per scontare una condanna definitiva a 6 anni di reclusione persu una. I fatti risalgono al 2020, quando l’uomo abusò di una ragazzina di 15 anni. La vittima, che conosceva l’uomo, si era fidata di lui e si era recata a casa sua. Lì l’uomo l’aveva violentata. Dopo la denuncia della vittima, l’uomo era statoe condannato in primo grado a 6 anni di carcere. Dandosi poi alla fuga per non scontare la pena. L’uomo è stato rintracciato ingrazie alla collaborazione ...

