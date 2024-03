Arezzowave a Los Angeles | un successo che supera le aspettative

(Di venerdì 22 marzo 2024) Los, CA – La recente edizione diin California ha segnato un punto di svolta importante per la diffusione della nuova musica italiana e per la promozione della FondazioneItalia e del territorio aretino e toscano. L’iniziativa ha riscosso apprezzamenti sia per la qualità degli artisti presentati sia per l’organizzazione dell’evento. Il 18 marzo, presso i Sir Studios di Hollywood, si è tenuta una serata che ha visto la partecipazione inaspettata e gradita del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, con la consorte. L’evento ha offerto l’opportunità di presentare al sindaco importanti figure del settore culturale e giornalistico invitati da FAWI, tra cui Emanuele Amendola, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura; Sat Bisla, organizzatore di Musexpo e CEO di A&R Worldwide; e rappresentanti di media ...

ArezzoWave in Los Angeles . Oggi e domani la Fondazione ArezzoWave Italia porterà l’energia musicale italiana di 4 artisti emergenti, ma di qualità nella metropoli del sud della California in ... (lanazione)

Successo per Arezzo Wave a Los Angeles. In California c'è anche Ghinelli - Mauro Valenti: "È la seconda volta che partecipiamo a queste 'Nazioni Unite della Musica' , abbiamo portato Frida Bollani Magoni e BigMama". Il sindaco: "Un'occasione ulteriore per promuovere la nostr ...arezzonotizie

Arezzo Wave è in trasferta a Los Angeles: grande successo per gli artisti italiani - Arezzo, 19 marzo 2024 – Arezzo Wave è in trasferta a Los Angeles. La Fondazione nata nella città toscana per sostenere i talenti musicali italiani ha portato nella metropoli californiana alcuni tra i ...lanazione

Applausi a Los Angeles per la musica italiana di Arezzo Wave - Arezzo Wave è in trasferta a Los Angeles. La Fondazione nata nella città toscana per sostenere i talenti musicali italiani ha portato nella metropoli californiana alcuni tra i più apprezzati artisti n ...ansa