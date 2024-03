Apple Watch Android | Apple ci ha provato ma senza riuscirci

Lo Smart Watch Amazfit Bip 3 Pro in offerta speciale su Amazon La promozione primaverile di Amazon offre lo Smart Watch Amazfit Bip 3 Pro a soli $54,99. Questo smart Watch è in grado di monitorare ... (newsnosh)

Apple voleva lucrare su Android con Apple Watch, ma non ce l'ha fatta - Apple ha confessato di aver valutato la possibilità di rendere l'Apple Watch compatibile con i dispositivi Android. Questa rivelazione emerge in risposta a una causa legale intentata dal Dipartimento ...tomshw

Apple Watch: tre anni per tentare la compatibilità con Android - Apple ha fatto sapere di aver impiegato tre anni a lavorare per portare Apple Watch su Android prima che l'idea venisse del tutto scartata.punto-informatico

Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple: crolla il titolo in Borsa - Immediate le reazioni nella Borsa di New York alla notizia della causa intentata dagli Stati Uniti: il titolo Apple ha perso oltre il 4% durante le contrattazioni, mandando in fumo circa 100 miliardi ...businesspeople