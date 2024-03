Antonino muore sotto gli occhi attoniti del figlio In passato una terribile tragedia | la figlia era precipitata da una giostra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024)al porto di San Benedetto del Tronto.Galazzo, 69 anni, ha accusato un malore mentre era su un peschereccio ormeggiato sulla bancina del molo Nord ed è morto. Con lui ilche ha immediatamente chiamato i soccorsi ma invano. Sul posto, all’una di oggi (22 marzo), gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato per quasi un’ora di rianimarlo. Purtroppo però il suo cuore si è fermato per sempre. Il 69enne era il papà di Francesca Galazzo, la giovane caduta da una delle attrazioni del Luna Park di San Benedetto e morta in seguito a quel drammatico incidente.lascia la moglie Leonella e l’altroEmanuele. La notizia della sua scomparsa sta facendo in breve tempo il giro della città lasciando nel dolore quanti lo conoscevano. Non sono ancora stati fissati i ...