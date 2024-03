Anticipazioni Serale Amici 23 | puntata di sabato 23 marzo 2024 | un cantante eliminato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ildi23 debutterà su Canale 5 nella serata di23con la sua primae grazie allediNews e Gossip TV sappiamo esattamente cosa è successo in studio durante la registrazione di giovedì 21. Ma andiamo nei dettagli delle anteprime per scoprire chi sono stati gli ospiti, quali e quanti guanti di sfida ci sono stati e soprattutto chi è stato il primo allievo ad essere23: i giudici e gli ospiti dellaGrazie alleè emerso che per questodila giuria rimarrà invariata, ...