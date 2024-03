Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 22 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 22 marzo 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 222024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Marcello confida a Rosa di aver dimenticato Adelaide, ma lei è scettica. Matteo ammette a Maria di avere dei problemi, di cui però non può parlarle. Nel frattempo, Vito rimane coinvolto in un incidente e Maria si precipita all’ospedale da lui. Tullio non si presenta alla gara di ballo ed Elvira rischia di rimanere senza cavaliere.Il...